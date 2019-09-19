Сборная России поднялась на девятое место рейтинга ФИБА

Мужская сборная России по баскетболу поднялась в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА). После Кубка мира-2019 в Китае команда занимает девятое место, а перед турниром занимала десятую строчку.
Сборная России на Кубке мира заняла 12-е место. Команда не смогла выйти в плей-офф.
Возглавляет рейтинг ФИБА сборная США. Также в десятку входят Испания, Австралия, Аргентина, Франция, Сербия, Греция, Литва, Россия и Чехия.
Рейтинг ФИБА
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