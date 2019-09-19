Лицензии на Олимпиаду в Токио завоевали 119 российских спортсменов

Во время заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) руководитель управления по обеспечению участия в олимпийских играх Андрей Конокотин сообщил, что лицензии на Олимпиаду-2020 заработали 119 российских спортсменов. Эти атлет выступают в 11 видах спорта.
Ожидается, что участие в Играх в Токио примут около 380 россиян, сообщает ТАСС. Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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