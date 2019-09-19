Орлов рассказал, когда Кокорин вернется на поле

Питерский журналист Геннадий Орлов рассказал о том, когда форвард "Зенита" Александр Кокорин выйдет на поле в официальном матче. 17 сентября форвард вышел на свободу по УДО, а перед этим заключил контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона.

Орлов сообщил, что 19 сентября Кокорин пройдет медосомотр в Санкт-Петербурге. После этого в клубе решат, нужен ли будет ему отдых. По сведениям журналиста, футболист уже готов тренироваться.

"Если все будет в порядке, то думаю, что через полтора месяца он сможет быть в форме", - сказал Орлов в эфире передачи "ГСО Live".

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