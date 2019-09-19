Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой УЕФА Александером Чеферином заявил о желании Минска провести Суперкубок УЕФА. Планируется, что страна подаст заявку на организацию матча 2022 года. В поединке за суперкубок ежегодно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
"Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Знайте, что мы готовы принять любые соревнования, любого уровня, что касается нашего континента", - обратился Лукашенко к Чеферину.
Суперкубок УЕФА до 1998 года проводился в двух матчах, после чего обладатель трофея определялся в одной игре. С 1998 по 2013 год турнир принимал стадион "Луи II" в Монако. Позже финалы проводились в Праге, Кардиффе, Тбилиси, Тронхейме, Скопье, Таллине и Стамбуле.
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