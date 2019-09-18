"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в Юношейской лиге УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в первом туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Матч, состоявшийся в Леверкузене, завершился со счетом 2:2.
Железнодорожники уступали в счете 0:2 до 79-й минуты. Затем по голу забили полузащитник Вадим Карев и защитник Михаил Иваньков.
Участниками группового этапа Юношейской лиги УЕФА становятся те же команды, что и в Лиге чемпионов. Матчи юношеских команд проходят перед встречей основных составов. "Байер" и "Локо" выйдут на поле сегодня, игра начнется в 22.00 мск.
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