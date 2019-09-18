Роналду рассказал, за счет чего может превзойти Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории. Португалец сравнил себя с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

Роналду считает, что лучшего можно определить по количеству "Золотых мячей". Каждый из футболистов на данный момент заработал по пять наград.

"Месси вошел в историю, но у меня должно быть шесть или семь "Золотых мячей", чтобы быть выше него. Я был бы доволен, и я этого заслуживаю. Уверен, что тоже вошел в историю футбола с учетом того, что сделал и продолжаю делать. Я считаю себя номером один, но если кто-то думает иначе, меня это не особо беспокоит", - приводит ITV слова Роналду.

Роналду с учетом юношеских команд провел 1101 матч в карьере, в которых забил 759 голов. На счету Мессии 756 мячей в 949 играх.

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