СБР сделал заявление по ситуации с отстранением Васильевой

Союз биатлонистов России сделал заявление по поводу отстранения Маргариты Васильевой от соревнований. Организация подтвердила, что спортсменка получила дисквалификацию на 1,5 года. Срок отстранения отсчитывается с 17 сентября 2019 года.

"Союз биатлонистов России сообщает, что Комиссия IBU (Международного союза биатлонистов) по заслушиванию случаев допинга вынесла решение, касающееся нарушений антидопигновых правил биатлонисткой Маргаритой Васильевой.

Маргарита Васильева признана виновной, согласно п 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена) и на нее наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течении которых спортсменка не может принимать участия в официальных соревнованиях. Срок начала дисквалификации - 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки, начиная с 4 февраля 2019 года аннулируются", - говорится в заявлении СБР.

Из-за аннуляции результатов Васильевой женская команда России потеряла одно место на стартах в Кубке мира. Вместо шести российских биатлонисток на гонки будут выходить пять. Команда по итогам прошлого сезона опустилась за пределы первой пятерки Кубка наций.

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