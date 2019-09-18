В FIFA20 можно поиграть на стадионе "Спартака" и "Донбасс Арене"

Разработчики футбольного симулятора FIFA20 назвали список стадионов, на которых можно играть. В число арен вошли английские, немецкие, испанские, французские, итальянские и голландские. Также в игре стадионы, находящиеся в Саудовской Аравии, Мексике, Японии и США.

Также в FIFA20 можно поиграть на стадионе московского "Спартака". "Открытие Арена" была открыта в октябре 2014 года. Вместительность арены составляет 45 тыс. зрителей. Стадион участвовал в Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.

Кроме того, разработчики включили в список стадионов "Донбасс Арену", на которой из-за конфликта на Юго-Востоке Украины матчи не проводятся с марта 2014 года. Стадион "Шахтера" был открыт в 2009 году. Арена принимала матчи Евро-2012.

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