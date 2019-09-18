Организация People for the Ethical Treatment of Animals (РЕТА) выступила с обращением к американскому промоушену смешанных единоборств UFC. Защитники прав животных вспомнили о ролике, в котором Хабиб Нурмагомедов развивает навыки борьбы с медведем.
Известно, что отец и тренер Хабиба впервые поставил сына против медведя в 10 лет. Также в организации РЕТА знают как минимум о двух случаях борьбы Нурмагомедова с животным - в 2014 и 2017 годах. Британское отделение по защите прав животных призывает UFC расторгнуть отношения с россиянином.
"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", - заявил глава РЕТА Элиза Аллен в интервью MMAJunkie.
Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. 7 сентября в Абу-Даби он защитил титул, победив удушающим приемом Дастина Порье.
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