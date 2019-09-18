Белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко призналась, что ей не понравился фильм "Движение вверх". Спортсменка заявила, что с самого детства знала об олимпийском финале в Мюнхене и подвиге сборной СССР.
Веремменко долго ждала выхода фильма, но была разочарована, посмотрев картину. Спортсменке не понравилось, как были изображены главные герои того финала.
"Зачем снимать такое?" Все игроки — спекулянты, на улице с какими-то черными начали играть на деньги. Что за бред? Паулаускас — предатель, все хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом. Я понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте. Но не до такой же степени", — заявила Веремеенко в интервью "Прессболу".
Ранее сообщалось, что в Китае чиновники обязали спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, смотреть фильм "Движение вверх".
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