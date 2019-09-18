Преподаватель английского не узнала Нурмагомедова на экзамене

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как сдавал экзамен по английскому языку. Чемпион UFC в легком весе учится заочно в Российском экономическом университете им. Плеханова. Сейчас спортсмен находится на четвертом курсе.

Нурмагомедов вспомнил, как сдавал летнюю сессию. Во время экзамена по английскому языку спортсмена не узнала преподаватель, когда он вошел в аудиторию.

"А студенты узнали. Я пошел на самую заднюю парту, сел там. Чуть-чуть шумиха в зале пошла, учительница сделала всем замечание, чтобы они занимались своим делом. Я закончил, пришел, сдал, она так на меня смотрит, не понимая, так скажем, что происходит", - приводит Первый канал слова Нурмагомедова.

Хабиб 7 сентября защитил титул в легком весе. Он в Абу-Даби победил американца Дастина Порье удушащим приемом.

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