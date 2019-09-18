Международная федерация лыжного спорта (FIS) пожизненно дисквалифицировала австрийского спортсмена Йоханнеса Дюрра. Спортсмен согласился с вердиктом и не будет его обжаловать, сообщает журналист Хайо Зеппельт.
Ранее австриец в фильме немецкой ARD рассказал о том, что регулярном применял допинг и переливание крови. Он активно использовал эритропоетин (ЭПО), которым его снабжал бывший тренер сборной Австрии Геральд Хайгель. ЭПО считается самым сильным препаратом для повышения спортивных результатов.
Дюрр сдал положительный допинг-тест на ЭПО во время Олимпиады-2014 в Сочи. После этого австриец не выходил на официальные соревнования.
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