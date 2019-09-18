Судья Лапочкин вспомнил курьезный случай со Слуцким

Российский судья Сергей Лапочкин рассказал о самом курьезном случае в своей карьере. Арбитр обслуживает матчи РПЛ с 2011 года, также у него есть лицензия ФИФА.

Лапочкин вспомнил, как во время одного из матчей с ним связался бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

"По-моему, Слуцкий в первый же мой сезон сказал, что Лапочкин — самый слабый арбитр премьер-лиги. Был как-то случай — я судил, а он подошел к резервному и сказал что-то в рацию, чтобы я его услышал. Так что Леонид Викторович — молодец, очень креативный. Никто до этого раньше не додумывался. Что сказал? Деталей не помню, но что-то вроде "Ты че так судишь?!". А я не понял, говорю: "Кто это сказал?". Резервный говорит: "Слуцкий!" — заявил Лапочкин в интервью "Чемпионату".

Читайте также:

Черышев после победы над "Челси" назвал "Валенсию" семьей

Роанлду назвал свое состояние и количество автомобилей

Тренер "МанСити" Гвардиола рассказал о покупке квартиры на Украине