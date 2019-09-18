Черышев после победы над "Челси" назвал "Валенсию" семьей

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев опубликовал в Instagram фотографию из раздевалки команды. Во вторник "летучие мыши" обыграли в Лондоне "Челси". Игра проходила в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Родриго, воспользовавшись пасом Дани Парехо со штрафного.

В другом матче группы Н голландский "Аякс" разгромил французский "Лилль" со счетом 3:0. Один из мячей забил бывший футболист "Спартака" Квинси Промес.

В следующем туре "Валенсия" на своем поле примет амстердамцев. "Челси" сыграет на выезде с "Лиллем".

Фото: instagram.com

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