"Валенсия" Черышева на выезде победила "Челси" в Лиге чемпионов

"Валенсия" на выезде победила "Челси" в первом туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Родриго на 74-й минуте после передачи со штрафного от Дани Парехо.
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев провел практически весь матч на поле. На 92-й минуте он был заменен на Диакаби.
В другой игре группы Н "Аякс" на своем поле разгромил французский "Лилль" - 3:0. Один из мячей забил экс-форвард "Спартака" Квинси Промес.
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