"Ливерпуль" проиграл "Наполи" на старте Лиги чемпионов

"Наполи" обыграл "Ливепуль" в матче первого тура Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Неаполе и завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты в концовке встречи. С пенальти отличился Дрис Мертенс. Окончательный счет установил Фернандо Лльоренте.
В другом матче группы Е "Зальцбург" разгромил на своем поле бельгийский "Генк" - 6:2. Хет-трик в этой встрече сделал 19-летний норвежец Эрлинг Холланд.
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