Гендиректор "Спартака" в Лондоне ведет переговоры с Венгером

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон на переговоры с французским специалистом Арсеном Венгером. Экс-наставник "Арсенала" является первым претендентом на пост главного тренера красно-белых, сообщает "СЭ".

Цель поездки - прощупывание почвы. Цорн постарается понять, готов ли Венгер вернуться к активной работе и приехать в Москву. Также генеральному директору клуба необходимо узнать финансовые требования француза и его требования.

Венгер покинул "Арсенал" по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды. Под его руководством лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии, по семь раз завоевывали Кубок и Суперкубок страны, а также доходили до финалов Кубка УЕФА (2000) и Лиги чемпионов (2006).

Ранее сообщалось, что главный тренер спартаковцев Олег Кононов попросил об отставке. Владелец клуба Леонид Федун не принял увольнение специалиста. Он будет возглавлять команду как минимум до декабря.

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