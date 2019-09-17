В Казахстане пройдет турнир памяти Дениса Тена

В Казахстане впервые пройдет турнир по фигурному катанию под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования будут посвящены памяти фигуристка Дениса Тена. С 10 по 13 октября зрители смогут наблюдать за фигуристами на Halyk Arena в Алматы, сообщает страница спортсмена в Instagram.
Денис Тен погиб в июле 2018 года от ножевого ранения. 25-летний фигурист увидел двух мужчин, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тен получил удар ножом и скончался в больнице от потери крови.
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