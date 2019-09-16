Кононов просил отставку из "Спартака", но Федун ответил отказом

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов попросил об отставке со своего поста после поражения команды от "Урала". Владелец клуба Леонид Федун отказался увольнять специалиста, сообщает "Чемпионат".
Матч девятого тура РПЛ "Спартак" - "Урал" состоялся 14 сентября на "Открытие Арене" и завершился победой екатеринбуржцев со счетом 2:1. Сразу после этого Кононов обратился к руководству. В воскресенье была вероятность, что специалиста все же уволят из команды, но сегодня Федун уведомил тренера, что он продолжает работу.
Кононов работает со "Спаратком" с ноября 2018 года. В этом сезоне команда в девяти турах набрала 14 очков и на данный момент занимает шестое место в таблице.
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