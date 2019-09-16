Дом защитника "Барселоны" ограбили во время матча с "Валенсией"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити пострадал от грабителей. Его дом был обворован во время матча каталонцев с "Валенсией". Игра состоялась 14 сентября и завершилась со счетом 5:2 в пользу "Барсы".

Сам Умтити не принимал участия в игре из-за травмы, но наблюдал за матчем с трибун "Камп Ноу". В этот момент преступники в балаклавах проникли в дом футболиста и вынесли драгоценности из его сейфа, сообщает La Vanguardia. Полицию в дом Умтити вызвали соседи, когда заметили следы взлома - входная дверь была открыта.

Ранее в подобной ситуации оказывались другие игроки "Барселоны". Грабители обворовали дома Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо.

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