Дом защитника "Барселоны" ограбили во время матча с "Валенсией"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити пострадал от грабителей. Его дом был обворован во время матча каталонцев с "Валенсией". Игра состоялась 14 сентября и завершилась со счетом 5:2 в пользу "Барсы".
Сам Умтити не принимал участия в игре из-за травмы, но наблюдал за матчем с трибун "Камп Ноу". В этот момент преступники в балаклавах проникли в дом футболиста и вынесли драгоценности из его сейфа, сообщает La Vanguardia. Полицию в дом Умтити вызвали соседи, когда заметили следы взлома - входная дверь была открыта.
Ранее в подобной ситуации оказывались другие игроки "Барселоны". Грабители обворовали дома Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо.
Читайте также:
Шумахер выписан из больницы после экспериментального лечения
"КАМАЗ" добился проведения матча со "Спартаком" в Набережных Челнах
Олимпийский чемпион Власов не смог выйти в четвертьфинал ЧМ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Пусть и карикатурный, но колоритный стереотипный образ россиянина – элемент пропаганды, уверены в Польше.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.