Шумахер выписан из больницы после экспериментального лечения

Бывший гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер выписан из парижской больницы, где прошел экспериментальное лечение. Немец покинул госпиталь в ночь с 11 на 12 сентября. Об этом сообщил журналист BFM TV.

По сведениям телеканала, Шумахеру сделали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. По мнению врачей такая процедура может способствовать выздоровлению всего организма, в том числе мозга.

29 декабря 2013 года самый известный гонщик мира получил очень серьезную травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Шумахер выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону. Споткнувшись о камень, лежавший под снегом, он упал и ударился головой о выступ скалы.

Немец был введен в медикаментозную кому, из-за чего удалось избежать смерти Шумахера, но не восстановить двигательные функции. В последнее время поступали противоречивые сведения о состоянии его здоровья, но известно, что гонщик находится в сознании.

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