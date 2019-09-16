"КАМАЗ" и московский "Спартак" проведут матч 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба городского главы. Ранее появилась информация о том, что игру могут перенести в Казань или Москву.
По словам мэра Челнов Наиля Магдеева, решение принято окончательное. Проведение игры в городе стало возможным благодаря поддержке главы Татарстана Рустама Мнниханова и министра внутренних дел республики.
"Для Набережных Челнов этот матч послужит толчком для дальнейшего развития футбола", - заявил Магдеев.
Игра состоится 25 сентября. Победитель встречи в следующем раунде сыграет с лучшим из пары "Мордовия" - "Ростов".
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