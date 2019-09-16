Олимпийский чемпион Власов не смог выйти в четвертьфинал ЧМ

Борец греко-римского стиля Роман Власов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Турнир проходит в Нур-Султане. Россиянин проиграл в схватке 1/8 финала казахстанцу Асхату Дильмухамедову.



Поражение Власова на ЧМ

Власов выступает в весовой категории до 77 кг. Он является двукратным олимпийским чемпионом (2012 и 2016 года), двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Уступив в 1/8 финала, Власов не смог заработать лицензию на Олимпиаду-2020. У него будет еще два шанса - с 19 по 22 марта 2020 года пройдут соревнования за лицензию в Будапеште, с 30 апреля по 3 мая в Софии.

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