Организаторы боя между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко раскрыли подробности его проведения. Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Начало мероприятия - 19.00 мск.
Билеты на этот бой можно приобрести по цене от 700 рублей до 70 тысяч рублей. Поединок между Кокляевым и Емельяненко пройдет по правилам бокса.
Кокляев - известный тяжелоатлет, пауэрлифтер. Александр Емельяненко - боец смешанных единоборств. На его счету 36 боев в ММА, в которых были одержаны 20 побед.
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