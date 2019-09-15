Тарасенко: одного чемпионства "Сент-Луису" мало, хочется еще раз

Нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" и сборной России по хоккею Владимир Тарасенко заявил о желании выиграть еще один Кубок Стэнли.

Слова российского форварда приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Владимир Тарасенко заявил, что одного чемпионского титула недостаточно. По словам спортсмена, и он, и вся команда, больше не хотят проигрывать.

До того, как стать чемпионом, признался воспитанник новосибирского хоккея, ему казалось, что одной победы будет достаточно. Но теперь, пояснил Тарасенко, после чемпионства, хочется выиграть еще раз.

Напомним, что в сезоне 2018/2019 обладателями Кубка Стэнли стали хоккеисты "Сент-Луис Блюз". Примечательно, что трофей стал первым для этой команды со времен вступления ее в НХЛ в 1967 году.