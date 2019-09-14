ПСВ на своем поле победил "Витесс" в шестом туре чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счетом 5:0. Все голы забил один футболист - 20-летний форвард Дониэл Мален.
"Витесс", которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел первое поражение в чемпионате. Команда с 11-ю очками опустилась на третье место. Лидируют "Аякс" и ПСВ, у которых 13 очков и на один матч меньше.
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