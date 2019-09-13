Ковалев и Альварес договорились о проведении боя

Боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес договорились о проведении боя. Поединок пройдет 2 ноября в США. Официальное объявление состоится в ближайшее время. На этих выходных россиянин начнет подготовку к бою, сообщает ТАСС.
24 августа Ковалев защитил титул чемпиона мира в среднем весе в бою с британцем Энтони Ярдом. Альварес владеет поясами по версиям WBA, WBC и IBF.
За карьеру мексиканец побеждал таких боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин. Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.
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