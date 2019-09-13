"Спартак" победил "Урал" в молодежном первенстве

Молодежная команда "Спартака" обыграла "Урал" в матче 9-го тура первенства России. Встреча завершилась в пятницу в Москве со счетом 3:1. У красно-белых дубль на счету Максима Калачевского, еще один мяч забил Степан Оганесян.

Основные команды "Спартака" и "Урала" сыграют друг с другом в рамках девятого тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Встреча пройдет на стадионе "красно-белых" в Тушине и начнется в 16:30 мск.

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