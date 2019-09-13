Сборная Аргентины стала вторым финалистом Кубка мира по баскетболу

Сборная Аргентины по баскетболу в полуфинале Кубка мира обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 80:66. Самым результативным в составе победителей стал Лукас Скала.

Самый опытный аргентинский игрок оформил в этом матче дабл-дабл - 28 очков и 13 подборов, у французов по 16 очков набрали Франк Нтиликина и Эван Фурнье.

В финале, который пройдет в воскресенье, соперником аргентинской команды будет сборная Испании. Ранее сборная Аргентины один раз выигрывала чемпионат мира (в 1950 году), в 2002-м завоевала серебро. Испанцы стали чемпионами мира в 2006 году.

Французы в матче за бронзовые медали сыграют с командой Австралии.

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