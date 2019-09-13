Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан впервые за полтора года выступил на соревнованиях. Он стартовал в смешанной эстафете на открытом Кубке Союза конькобежцев России. Турнир проходит в Коломне.
Ан выступал в четвертьфинале вместе с Екатериной Ефременковой, Константином Ивлиевым и Эминой Малагич. В своем четвертьфинале этот квартет победил.
На соревнованиях в Коломне Ан выступит также на одной индивидуальной дистанции - 1000 метров.
Ан, который был вынужден пропустить Олимпиаду-2018, объявил о завершении карьеры, но потом решил вернуться в спорт и постараться отобраться в сборную России.
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