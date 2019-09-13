Виктор Ан впервые за полтора года выступил на соревнованиях

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан впервые за полтора года выступил на соревнованиях. Он стартовал в смешанной эстафете на открытом Кубке Союза конькобежцев России. Турнир проходит в Коломне.

Ан выступал в четвертьфинале вместе с Екатериной Ефременковой, Константином Ивлиевым и Эминой Малагич. В своем четвертьфинале этот квартет победил.

На соревнованиях в Коломне Ан выступит также на одной индивидуальной дистанции - 1000 метров.

Ан, который был вынужден пропустить Олимпиаду-2018, объявил о завершении карьеры, но потом решил вернуться в спорт и постараться отобраться в сборную России.