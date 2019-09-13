ФИФА отстранила от деятельности связанной с футболом бывшего члена исполкома РФС Александра Шпрыгина. Причиной стало нарушение этического кодекса ФИФА, сообщает пресс-служба организации.
Шпрыгин признан виновным в нарушении статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация) и получил дисквалификацию на два года. Шпрыгин оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Расследование в отношении Шпрыгина было начато в связи с его заявлениями в СМИ и социальных сетях в 2014 и 2015 годах.
Шпрыгин является одним из основателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), которое он возглавлял на протяжении нескольких лет.
Читайте также:
Английский футболист отстранен на пять матчей за укус соперника
Фаткулина объяснила, зачем продает автомобиль, подаренный в Кремле
Российский чемпион по боксу Молоканов скончался во время тренировки
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.