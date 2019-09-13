ФИФА отстранила от футбола россиянина Шпрыгина

ФИФА отстранила от деятельности связанной с футболом бывшего члена исполкома РФС Александра Шпрыгина. Причиной стало нарушение этического кодекса ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Шпрыгин признан виновным в нарушении статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация) и получил дисквалификацию на два года. Шпрыгин оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Расследование в отношении Шпрыгина было начато в связи с его заявлениями в СМИ и социальных сетях в 2014 и 2015 годах.

Шпрыгин является одним из основателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), которое он возглавлял на протяжении нескольких лет.

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