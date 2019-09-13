Английский футболист отстранен на пять матчей за укус соперника

Футболист клуба "Ньюпорт Каунти" Райан Иннисс дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника во время матча, сообщает пресс-служба FA. Защитник был удален в матче трофея Английской футбольной лиги против молодежной команды "Вест Хэма", который состоялся в Ньюпорте ранее в сентябре и завершился победой гостей со счетом 5:4.

Изначально футболист был отстранен на три игры, но FA посчитала это наказание недостаточным и ужесточила его до пятиматчевой дисквалификации.

Главный тренер "Ньюпорта" Майкл Флинн ранее заявил, что если выяснится, что Иннисс укусил соперника, вставать на защиту футболиста он не будет. Права на Иннисса принадлежат клубу "Кристал Пэлас", выступающему в премьер-лиге, за "Ньюпорт" футболист играет на правах аренды.

Читайте также:

Фаткулина объяснила, зачем продает автомобиль, подаренный в Кремле

Российский чемпион по боксу Молоканов скончался во время тренировки

Шарапова впервые с 2006 года сыграет на турнире в Линце