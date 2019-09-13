Фаткулина объяснила, зачем продает автомобиль, подаренный в Кремле

Призер Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина объяснила, почему продает автомобиль BMW X4. Машина конькобежке была подарена за победу на альтернативных спортивных играх в 2018 году. Авто продается за 3,5 млн рублей.

По словам Фаткулиной, она хочет помочь мужу построить стадион, на котором будут заниматься дети.

"Автомобили вручил президент Владимир Путин за первое место в альтернативных играх. Я выиграла BMW четвертой модели. Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр. Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию. Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и все. Мир меняется, и нужно соответствовать новым требованиям", - заявила Фаткулина.

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