Пукки признан лучшим футболистом чемпионата Англии в августе

Нападающий "Норвича" Теему Пукки признан лучшим футболистом чемпионата Англии в августе. В прошлом месяце он забил пять мячей в четырех матчах. В поединке с "Ньюкаслом" он оформил хет-трик (3:1), а также забил по голу в играх с "Ливерпулем" (1:3) и "Челси" (2:3).

Финский нападающий Пукки ранее выступал за "Севилью", ХИК, "Шальке", "Селтик", и "Брондбю". Летом 2018 года перебрался в "Норвич", который тогда выступал в чемпионшипе.

За команду тогда провел 50 матчей, в которых забил 35 мячей.

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