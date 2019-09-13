Теннисный турнир в Гонконге отменен из-за протестов

Теннисный турнир серии WTA в Гонконге отменен из-за акций протеста, которые продолжаются в городе. Соревнования должны были пройти с 7 по 13 октября.
В Гонконге с конца марта проходят демонстрации против законопроекта об экстрадиции. В августе произошли столкновения между протестующими и полицией.
"Теннисная ассоциация Гонконга и WTA объявили о решении отложить Открытый чемпионат Гонконга по теннису. Причина — сложившаяся ситуация на территории города", — заявляют организаторы турнира.
Открытый чемпионат Гонконга проходит с 2014 года. Чемпионками турнира стали Сабина Лисицки (Германия), Елена Янкович (Сербия), Каролин Возняцки (Дания), Анастасия Павлченкова (Россия) и Даяна Ястремская (Украина).
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