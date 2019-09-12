Суд рассмотрит иск Смолова к страховой

Никулинский суд Москвы 1 октября продолжит рассматривать иск футболиста "Локомотива" Федора Смолова к страховой компании. Нападающий оспаривает невыплату средств по КАСКО в размере 7,5 миллиона рублей после ДТП в Краснодаре, сообщает "РИА Новости".

Смолов не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года, сам футболист не пострадал, отделавшись ударом подушками безопасности, но повредил свой спорткар BMW M5 First Edition.

Позже Октябрьский райсуд Краснодара лишил Смолова водительских прав на один год за оставление места ДТП. При этом действующий нападающий "Локомотива" возместил нанесенный городу ущерб на сумму 58 тысяч рублей - деньги пошли на ремонт нескольких поврежденных секций дорожного ограждения.

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