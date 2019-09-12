Чалов признан лучшим молодым футболистом России

Стали известны итоги голосования на премию Бышовца, которую вручают лучшему игроку России в возрасте до 21 года. Приз назван в честь бывшего футболиста и заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.

В этом году победителем стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, который набрал 66 баллов. Вторым стал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, третьим - нападающий "быков" Магомед Шапи-Сулейманов. Они набрали по 48 очков.

Участие в голосовании приняли 44 российских футболиста старше 28 лет, проведшие несколько сезонов в Российской премьер-лиге, сообщает "Чемпионат".

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