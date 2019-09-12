Тотти и Булыкин сыграли с детьми в Москве

Чемпионы мира по футболу Франческо Тотти (Италия), Венсан Кандела (Франция) и Алдаир (Бразилия) сыграли с детьми в Москве. Мероприятие состоялось на стадионе "Центр дворового футбола им. Гаврила Качалина".

Также на поле появился бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Экс-игроки прибыли на тренировку детской команды на Фрунзенской набережной Москвы без предупреждения, что стало настоящим сюрпризом для юных футболистов.

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