Биатлонист Шипулин объявлен победителем довыборов в Госдуму

На заседании ЦИК были объявлены результаты довыборов в Госдуму в Свердловской области. После обработки всех протоколов победил кандидат от "Единой России" Антон Шипулин.

Бывший биатлонист набрал 41,59 процента голосов. Он опередил кандидата от "Справедливой России" Алексея Коровкина (24,03 процента) и Габбаса Даутова от КПРФ (13,81 процента).

Шипулин - российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.

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