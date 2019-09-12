Биатлонист Шипулин объявлен победителем довыборов в Госдуму

На заседании ЦИК были объявлены результаты довыборов в Госдуму в Свердловской области. После обработки всех протоколов победил кандидат от "Единой России" Антон Шипулин.
Бывший биатлонист набрал 41,59 процента голосов. Он опередил кандидата от "Справедливой России" Алексея Коровкина (24,03 процента) и Габбаса Даутова от КПРФ (13,81 процента).
Шипулин - российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.
Читайте также:
Венгер получит пост технического директора в ФИФА
Сайты российских ФК занимают шестое место по посещаемости
Виновные в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА задержаны в Риме
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.