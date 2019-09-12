Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления

Сборная Англии может в будущем уходить с поля, если фанаты будут позволять себе расистские выкрики. Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
После инцидента фаната вывели со стадиона и передали в руки полиции. Руководство английской федерации поддержит футболистов, если в ответной игре с Болгарией футболистов будут оскорблять.
"Это проблема. Мы не уверены, что ничего не случится там, куда мы отправимся", — приводит слова главного тренера Гарета Саутгейта The Sun.
Матч Болгария — Англия состоится 14 октября. Выездная игра против Чехии будет проведена 11 октября.
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