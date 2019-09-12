ВАДА изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проводит исследование препаратов от астмы на результаты спортсменов. Изучает этот вопрос Ульмский университет, сообщает Sportschau.

Результаты должны показать, влияют ли медикаменты на производительность спортсменов. ВАДА готово потратить на исследование более 300 тысяч долларов.

В исследовании принимают участие 24 спортсмена, которые тренируются в двух состояниях - с медикаментами для астмы и в момент эффекта плацебо. Атлеты проходят тесты, также у них берут анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани.

Читайте также:

Месси ответил на приглашение Роналду пообедать вместе

"Барселона" вышла в лидеры по посещаемости в Европе

"Атлетико" начал работы по сносу старого стадиона