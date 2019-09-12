ВАДА изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проводит исследование препаратов от астмы на результаты спортсменов. Изучает этот вопрос Ульмский университет, сообщает Sportschau.
Результаты должны показать, влияют ли медикаменты на производительность спортсменов. ВАДА готово потратить на исследование более 300 тысяч долларов.
В исследовании принимают участие 24 спортсмена, которые тренируются в двух состояниях - с медикаментами для астмы и в момент эффекта плацебо. Атлеты проходят тесты, также у них берут анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани.
Читайте также:
Месси ответил на приглашение Роналду пообедать вместе
"Барселона" вышла в лидеры по посещаемости в Европе
"Атлетико" начал работы по сносу старого стадиона
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.