"Валенсия" уволила главного тренера. Черышев ждет нового

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Торал отправлен в отставку со своего поста. Руководство уведомило специалиста о своем решении, сообщает пресс-служба "летучих мышей".
Марселино возглавил команду в 2017 году. В прошлом сезоне "Валенсия" выиграла Кубок Испании. Кроме того, команда сыграет в Лиге чемпионов. В первых трех турах нового сезона валенсийцы набрали четыре очка.
По данным испанских СМИ, новым тренером команды российского полузащитника Дениса Черышева станет Альберт Селадес, который ранее работал ассистентом Хулена Лопетеги в сборной Испании и "Реале".
Читайте также:
РПЛ огласила расписание матчей 1/16 финала Кубка России
Менеджер Нурмагомедова назвал самого вероятного соперника Хабиба
Чемпионат России по ралли-рейдам возвращается в Ростов-на-Дону
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Караулов экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.