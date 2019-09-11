"Валенсия" уволила главного тренера. Черышев ждет нового

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Торал отправлен в отставку со своего поста. Руководство уведомило специалиста о своем решении, сообщает пресс-служба "летучих мышей".

Марселино возглавил команду в 2017 году. В прошлом сезоне "Валенсия" выиграла Кубок Испании. Кроме того, команда сыграет в Лиге чемпионов. В первых трех турах нового сезона валенсийцы набрали четыре очка.

По данным испанских СМИ, новым тренером команды российского полузащитника Дениса Черышева станет Альберт Селадес, который ранее работал ассистентом Хулена Лопетеги в сборной Испании и "Реале".

Читайте также:

РПЛ огласила расписание матчей 1/16 финала Кубка России

Менеджер Нурмагомедова назвал самого вероятного соперника Хабиба

Чемпионат России по ралли-рейдам возвращается в Ростов-на-Дону