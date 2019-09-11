РПЛ огласила расписание матчей 1/16 финала Кубка России

Пресс-служба РПЛ объявила время начала матчей 1/16 финала Кубка России. Все матчи пройдут 25 сентября и начнутся 12.00 по московскому времени.

Первые игры состоятся во Владивостоке и Хабаровске, последний - в Калининграде.

1/16 финала Кубка России

12:00 — "Луч" — "Динамо"

12:00 — "СКА-Хабаровск" — "Ахмат"

15:00 — "Томь" — "Тамбов"

15:30 — "Енисей" — "Зенит"

18:00 — "Чайка" — "Уфа"

18:00 — "Алания" — ЦСКА

18:30 — "Мордовия" — "Ростов"

18:30 — "КАМАЗ" — "Спартак"

18:30 — "Шинник" — "Сочи"

19:00 — "Химки" — "Рубин"

19:00 — "Черноморец" — "Урал"

19:00 — "Чертаново" — "Оренбург"

19:00 — "Факел" — "Арсенал"

19:00 — "Нижний Новгород" — "Краснодар"

19:30 — "Торпедо" — "Крылья Советов"

21:30 — "Балтика" — "Локомотив"

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