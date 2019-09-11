Пресс-служба РПЛ объявила время начала матчей 1/16 финала Кубка России. Все матчи пройдут 25 сентября и начнутся 12.00 по московскому времени.
Первые игры состоятся во Владивостоке и Хабаровске, последний - в Калининграде.
1/16 финала Кубка России
Читайте также:
Менеджер Нурмагомедова назвал самого вероятного соперника Хабиба
Чемпионат России по ралли-рейдам возвращается в Ростов-на-Дону
Месси пропустит еще несколько матчей
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Караулов экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.