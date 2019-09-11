Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, кто станет следующим соперником чемпиона UFC в легком весе. Ранее СМИ сообщили, что на поединок претендует Тони Фергюсон.
"Насколько мне известно, следующий соперник Хабиба - это Жорж Сен-Пьер, а не Тони Фергюсон. Это то, чего я хотел бы. Если Хабиб скажет мне про Жоржа, то именно он будет соперником Хабиба. Дана Уайт бизнесмен, поэтому понимает, что их бой принесет много денег", - заявил Хабиб в интервью TMZ.
По мнению Абдель-Азиза, Сен-Пьер может возобновить карьеру. Канадец в феврале объявил о завершении карьеры в ММА. 38-летний боец - бывший чемпион UFC в полусредней (до 77,1 кг) и средней (до 83,9 кг) весовых категориях.
Читайте также:
Чемпионат России по ралли-рейдам возвращается в Ростов-на-Дону
Месси пропустит еще несколько матчей
Фигуристка Загитова побывала в отделении полиции
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Караулов экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.