Менеджер Нурмагомедова назвал самого вероятного соперника Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, кто станет следующим соперником чемпиона UFC в легком весе. Ранее СМИ сообщили, что на поединок претендует Тони Фергюсон.

"Насколько мне известно, следующий соперник Хабиба - это Жорж Сен-Пьер, а не Тони Фергюсон. Это то, чего я хотел бы. Если Хабиб скажет мне про Жоржа, то именно он будет соперником Хабиба. Дана Уайт бизнесмен, поэтому понимает, что их бой принесет много денег", - заявил Хабиб в интервью TMZ.

По мнению Абдель-Азиза, Сен-Пьер может возобновить карьеру. Канадец в феврале объявил о завершении карьеры в ММА. 38-летний боец - бывший чемпион UFC в полусредней (до 77,1 кг) и средней (до 83,9 кг) весовых категориях.

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