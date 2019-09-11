Чемпионат России по ралли-рейдам возвращается в Ростов-на-Дону

После 10-ти летнего перерыва Чемпионат России по ралли-рейдам возвращается в Ростов-на-Дону.

НП "Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов" совместно с РООО "Федерация автомобильного спорта", при поддержке регионального Правительства и Министерства спорта Ростовской области 19-21 сентября 2019 года проводят Чемпионат России по ралли-рейдам Баха "Ростов 2019". Соревнования пройдут в Ростове-на-Дону и Ростовской области — задействованы Неклиновский, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Октябрьский районы. 850 км дистанции и разнообразное покрытие, грунтовые, песчаные, гравийные дороги, сделают гонку интересной как для участников, так и для болельщиков.

Олег Бахтеев, спортивный комиссар:

— Участников ждёт достаточно разнообразный рельеф — это степные дороги с различными перепадами высот, поворотами различной крутизны, в конце хороших километровых прямиков будут повороты на девяносто градусов, подъёмы, спуски, часть лесных массивов достаточно большой разнообразный рельеф. Для Т4 (грузовики) дороги готовить специально не пришлось.

Евгений Батаев, комиссар по маршруту:

— Трасса скоростная, много прямых ровных дорог. Такова особенность района проведения гонки. По максимуму включили в маршрут извилистые трехмерные дорожки, они более интересные для ралли рейдов, но к сожалению, их не так много. Обилие развилок, примыканий и сложных развязок не дадут грустить штурманам.

3-й этап Чемпионата России по ралли- соберет сильнейшие команды, в том числе заводские — "КАМАЗ-мастер" и "GAZ RAID SPORT".

Легендарная команда "КАМАЗ-мастер" примет участие тремя экипажами в составе: — Николаев Эдуард/Яковлев Евгений/Каримов Богдан;

— Каргинов Андрей/Мокеев Андрей/Леонов Игорь;

— Шибалов Антон/Никитин Дмитрий/Татаринов Иван.

В 2019 году команда завоевала первое и второе места на "Ралли Дакар". В июле — три первых места в ралли "Шёлковый путь".

Приглашаем представителей СМИ и зрителей посетить соревнование и поддержать участников:

19.09 — 18.00 Торжественное открытие соревнования, автограф-сессия, коллективное фото. Территория стадиона "Ростов Арена", ул. Левобережная, 2Б, г. Ростов-на-Дону. (Парковка Р15).