Месси пропустит еще несколько матчей

Футболист "Барселоны" Лионель Месси не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Аргентинец еще не восстановился от травмы икроножной мышцы правой ноги, которая была получена на тренировке в августе.

Нападающий точно пропустит матч "Барселоны" с "Валенсией" в чемпионате Испании, который состоится на выходных. Скорее всего, его не будет и в матче против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов.

Последней игрой, в которой принял участие Месси, стал матч за сборную Аргентины в июле.

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