Фигуристка Загитова побывала в отделении полиции

Российская фигуристка Алина Загитова посетила полицию с дружеским визитом. Она побывала в управлении внутренних дел по юго-западному автономному округу Москвы.

"Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, воспитанница Центра спорта и образования "Самбо-70" Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте", — сообщается в пресс-службе УВД.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и мира.

Читайте также:

Сборная США не смогла выйти в полуфинал Кубка мира по баскетболу

Дзюба пнул новичка "Зенита" Караваева на первой тренировке

Чемпиона России по сноуборду пятый день не может найти полиция