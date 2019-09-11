Фигуристка Загитова побывала в отделении полиции

Российская фигуристка Алина Загитова посетила полицию с дружеским визитом. Она побывала в управлении внутренних дел по юго-западному автономному округу Москвы.
"Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, воспитанница Центра спорта и образования "Самбо-70" Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте", — сообщается в пресс-службе УВД.
Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и мира.
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