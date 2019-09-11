Сборная США не смогла выйти в полуфинал Кубка мира по баскетболу

Сборная США проиграла Франции в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 89:79. Решающей стала последняя четверть, в которой был зафиксирован результат 26:13.

Тем самым была оборвана 58-матчевая победная серия сборной США. В полуфинале Франция сыграет с Аргентиной.

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