Дзюба пнул новичка "Зенита" Караваева на первой тренировке

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о том, как прошел его первый день в новом клубе. В августе футболист перешел в питерскую команду из голландского "Витесса".

"Был тоннель, был обещанный коронный пендаль от Дзюбы. А так все отлично, все супер. Я пока провел только первую тренировку. Чувствую себя отлично. Надеюсь, что буду помогать команде. "Зенит" — топ-клуб. Для меня это шаг вперед. Это большой вызов для меня. Нельзя опускать руки", — заявил Караваев в интервью Sport24.

Караваев ранее выступал за московский ЦСКА, чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту".

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