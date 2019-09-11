В раздевалке хоккейного клуба "Ижсталь" появился необычный трофей. По итогам каждого матча лучшему игроку команды будет вручаться автомат Калашникова.
Впервые приз был вручен после победы "Ижстали" над "Челметом" со счетом 3:2. Лучшим был признан голкипер команды Савелий Кононов, отразивший 36 бросков.
Хоккеисты восприняли появление оружия в раздевалке с юмором. "Довели тренера", "Стрелять можно?", "Если плохо будем играть, нас расстреляют", - говорили игроки.
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