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В раздевалке хоккейного клуба "Ижсталь" появился автомат Калашникова

Спорт » Командные виды » Хоккей print

В раздевалке хоккейного клуба "Ижсталь" появился необычный трофей. По итогам каждого матча лучшему игроку команды будет вручаться автомат Калашникова.


Автомат Калашникова

Впервые приз был вручен после победы "Ижстали" над "Челметом" со счетом 3:2. Лучшим был признан голкипер команды Савелий Кононов, отразивший 36 бросков.

Хоккеисты восприняли появление оружия в раздевалке с юмором. "Довели тренера", "Стрелять можно?", "Если плохо будем играть, нас расстреляют", - говорили игроки.

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Темы хоккей автомат калашникова
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